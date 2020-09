SSP300, 2020, Barcelona: Tom Booth-Amos vence isolado

Condições complicadas após um chuveiro anterior saudaram a grelha, mas Booth-Amos, saído da pole, reclamou a sua primeira vitória

Uma pista a secar tornou as condições complicadas para todos os pilotos da grelha do Campeonato do Mundo de Supersport 300.

Booth-Amos partiu da pole position depois de ter sido mais rápido na Superpole Tissot e liderou para manter a posição apesar de um desafio de trás; A Booth-Amos no pódio vieram juntar-se Samuel di Sora (Líder Team Flembbo), com o seu primeiro pódio nas SSP300, e Marc Garcia (2R Racing) em terceiro.

Mika Perez (Prodina Ircos Team SSP300) terminou a corrida no quarto lugar, enquanto o líder do Campeonato Jeffrey Buis (MTM Kawasaki) terminou em quinto, depois de recuperar nas últimas etapas da corrida de 10 voltas. Filippo Rovelli (Kawasaki ParkinGO Team) conquistou o sexto lugar, o seu melhor resultado nas SSP300.

Victor Rodriguez Nuñez (EAB Ten Kate Racing) terminou em sétimo lugar na sua primeira corrida pela sua nova equipa, tendo mudado para a Ten Kate Racing da 2R Racing, com Koen Meuffels (MTM Kawasaki) em oitavo lugar.

Bahattin Sofuoglu (Biblion Motoxracing Yamaha) lutou na Last Chance Race conquistar um top 10 no nono lugar, à frente de Johan Gimbert (GP Project).