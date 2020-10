SSP,2020, Magny-Cours: Kyle Smith faz a pole a ritmo impressionante

A pole position nas Supersport foi para Kyle Smith (Yamaha GMT94), depois de o piloto britânico ter feito voltas rápidas consecutivas ao longo dos 25 minutos para começar na frente da grelha por mais de um décimo de segundo.

Smith, que continua no lugar do lesionado Jules Cluzel, enfrentou a pressão tardia de Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti), pois o francês pretendia garantir a pole no seu circuito caseiro, mas a última volta de Smith de 1:49.318s foi suficiente, e assim vão duas poles consecutivas em Magny-Cours na carreira de SSP de Kyle Smith.

Smith e Mahias vão alinhar ao lado de Manuel Gonzalez (Kawasaki ParkinGO Team) com o piloto espanhol em terceiro, completando a primeira linha pela primeira vez em SSP.

Andrea Locatelli (Yamaha Evan Bros.) qualificou-se em quarto lugar, com a sua série de poles consecutivas a chegar ao fim, sendo este quarto lugar a posição de partida mais baixa para Locatelli em 2020.

Vai alinhar ao lado de Raffaele de Rosa (MV Agusta Reparto Corse), pois o italiano garantiu o seu melhor resultado em Magny-Cours, à frente de Galang Hendra Pratama (bLU cRU MS Racing), o indonésio também a obter a sua melhor posição de partida em 2020.

Karel Hanika (WRP Wepol Racing) qualificou-se em sétimo lugar na sua primeira aparição nas SSP, qualificando-se à frente de Corentin Perolari (Yamaha GMT94) em oitavo lugar.

Isaac Viñales (Kallio Racing) acabou em nono lugar, apesar de ter seguido Smith durante toda a primeira parte da sessão, então entre os três primeiros. Danny Webb (WRP Wepol Racing) completou o top 10, o piloto britânico mostrando um ritmo igualmente impressionante nas primeiras partes da sessão.