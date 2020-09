SSP, Teruel: Após acidente, Cluzel já olha para o regresso

As primeiras voltas da Corrida 2 do Mundial de Supersport no MotorLand Aragón foram repletas de drama e esse drama culminou com a dupla de líderes Jules Cluzel (Yamaha GMT94) e Raffaele de Rosa (MV Agusta) a colidirem na Volta 4.

O par colidiu quando estavam em primeiro e segundo na Corrida 2. O piloto italiano vinha no segundo lugar e bateu por detrás em Cluzel que liderava, com Cluzel transferido para um hospital local após o acidente.

O incidente na Curva 1 obrigou ambos os pilotos a retirarem-se da corrida, com Cluzel levado para o centro médico, onde lhe foi diagnosticada uma fratura na tíbia e perónio na perna esquerda, com o francês a ser transferido para o hospital de Alcañiz para posterior avaliação e começo de tratamento.

Cluzel, que é atualmente o segundo da classificação do Mundial de SSP, disse: “Sinceramente, sinto-me bem. Pierre Metais, o meu cirurgião, assegurou-me uma rápida recuperação. O Christophe ficou comigo ontem e está à espera comigo para ajudar à minha partida para França. Muito obrigado, agradeço-lhe sinceramente. Este acidente é uma pena porque senti que estava em posição de ganhar pela primeira vez esta temporada… Farei tudo o que puder para estar de volta à minha Yamaha antes do final da temporada”

De Rosa também reagiu ao acidente, mostrando-se inconsolável. O incidente foi colocado sob investigação pelos Comissários da SBK, com de Rosa penalizado na sequência do acidente. O piloto italiano foi sancionado e terá de começar a sua próxima corrida arrancando a partir do Pit Lane.