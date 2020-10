SSP, Estoril: Raffaele de Rosa marca o ritmo no TL2

O Mundial Supersport chegou ao fim de sexta-feira, com o italiano Raffaele de Rosa da MV Agusta Reparto Corse a superar os tempos na classificação combinada por quase duas décimas

De Rosa tinha sido forte na sessão de treinos livres da manhã com o terceiro lugar e melhorou ao longo da segunda sessão, ao tornar-se um dos dois únicos pilotos a dar a volta ao circuito em menos de 1:41.

O tempo do italiano de 1:40.745s foi suficiente para bater o estónio Hannes Soomer (Kallio Racing) por meia décima, enquanto Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti) terminou o dia em terceiro lugar, com três fabricantes completando os três primeiros, a MV Agusta a liderar Yamaha e Kawasaki.

O piloto espanhol Isaac Viñales (Kallio Racing) completou um dia forte para a equipa Kallio no quarto lugar, apesar de uma queda na sessão desta manhã, com tanto Viñales como Soomer a terminarem dentro dos quatro primeiros, e com o sul-africano Steven Odendaal (EAB Ten Kate Racing) em quinto lugar e Jules Cluzel (Yamaha GMT94) em sexto.

Cluzel voltou à ação pela primeira vez desde que se lesionou no início da temporada, num acidente no MotorLand Aragón.

Peter Sebestyen (Yamaha Team Toth) viu-se bem dentro do top 10, em sétimo lugar na geral, à frente do campeão mundial de 2020 e piloto da Yamaha de 2021, Andrea Locatelli (Evan Bros.) em oitavo lugar, com Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti Racing) em nono; o piloto alemão foi apenas um dos dois que não conseguiram melhorar o seu tempo na segunda sessão de treinos.

O wildcard checo Karel Hanika (WRP Wepol Racing) terminou o dia em 10º lugar com Corentin Perolari (Yamaha GMT94) em 11º lugar. O wild card Angolano Vítor Barros melhorou o seu tempo em cerca de 07 de segundo, facilmente dentro do tempo de qualificação embora continue último…