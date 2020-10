SSP, Estoril: Mahias ganha a segunda após grande luta

Foram 18 voltas de drama, ação e batalhas, com uma conclusão emocionante no Circuito do Estoril

A corrida acabou por ser ganha por Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti) apesar da pressão de sete outros pilotos ao longo da corrida, podendo dizer-se que a temporada terminou em estilo sensacional.

Andrea Locatelli (Yamaha Bardhal Evan Bros.) tinha começado da pole ostentando um esquema de cores a celebrar a vitória no Campeonato na sua R6 , mas logo se viu em quarto lugar depois de ter sido passado na primeira volta por Mahias, Philipp Oettl e Raffaele De Rosa (MV Agusta Reparto Corse).

Mahias liderava na primeira volta e parecia que ia conseguir afastar-se, mas o grupo perseguidor conseguiu apanhá-lo após cinco voltas, com o francês a perder a liderança para o colega de equipa Oettl na Curva 1.

Mahias conseguiu reagir uma volta mais tarde para recuperar a liderança mas o italiano De Rosa já liderava na Volta 7.

A liderança mudou mais uma vez com Oettl a ultrapassar De Rosa na Curva 2, mas isso só duraria mais uma volta, com De Rosa a recuperar a liderança à frente de Mahias e Oettl, e Locatelli a espreitar logo atrás, embora o italiano tenha enfrentado a pressão do sul-africano Steven Odendaal (Ten Kate).

Mahias assumiu a liderança com uma jogada agressiva na Volta 9, com a batalha a continuar ao longo da corrida.

De Rosa assumiu a liderança da corrida na Curva 1, mas não conseguiu segurá-la o resto da corrida; Mahias assumiu a liderança na última volta do colega de equipa Oettl, a sua segunda vitória do ano à frente de Locatelli em segundo.

Vítor Barros, já o primeiro Angolano a correr no Mundial de Supersport, acabou desta em 22º, tendo explicado que tinha sido difícil habituar-se à Yamaha da Evan Bros., e aos pneus Pirelli, de sensação muito diferente dos Dunlop a que estava habituado.