SSP Estoril: Mahias à frente do TL1, Barros em 25º

Três fabricantes diferentes ocuparam os três primeiros lugares

O Circuito Estoril, palco da última prova da temporada do Campeonato e, apesar dos dois primeiros lugares da classificação do Campeonato já estarem embrulhados, há muito para jogar. No topo da primeira sessão, apesar de uma queda mais tarde, Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti Racing) pretende despedir-se da classe em grande estilo.

O piloto da Kawasaki liderou Isaac Viñales (Kallio Racing), o primeiro dos pilotos da Yamaha em segundo, mas sofreu uma queda nos instantes finais da sessão. Em terceiro ficou Raffaele De Rosa, da MV Agusta Reparto Corse, com o italiano a conhecer bem o Estoril dos seus anos de 125cc e 250cc no Mundial.

Segue-se Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti), duas Kawasakis dentro dos quatro primeiros, à frente de Corentin Perolari (Yamaha GMT94), o francês a mostrar forma bem cedo em Portugal.

Em sexto lugar houve outra Kawasaki, Can Öncü (Turkish Puccetti Racing) que procura acabar com um fim-de-semana forte.

O estónio Hannes Soomer (Kallio Racing) completou o Top 7 ao conseguir aprender a famosa pista portuguesa, enquanto o campeão mundial de 2020, Andrea Locatelli, foi apenas oitavo no TL1, não a forma que queria celebrar a sua graduação às SBK para 2021. Jules Cluzel (Yamaha GMT94) fez um regresso bem-vindo à ação do Mundial de SSP com nono lugar na geral, um lugar à frente do sul-africano Steven Odendaal (EAB Ten Kate Racing), que conhece o recinto dos seus dias do CEV Moto2 Junior.

O “nosso” wild card Vítor Barros, entretanto, previsivelmente foi último na Yamaha da Evan Bros. mas confortavelmente dentro do tempo de qualificação.