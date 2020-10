SSP, Estoril: Andrea Locatelli conquista a 12ª vitória em corrida recomeçada

Houve muita ação em toda a Corrida 1 nas Supersport, com Andrea Locatelli (Yamaha Evan Bros.) a reclamar a vitória no Circuito Estoril numa prova parada por bandeira vermelha e reiniciada, com a segunda parte reduzida a 12 voltas.

A corrida foi parada à Volta 3 quando Peter Sebestyen (Yamaha Team Toth) caiu na parabólica, pulverizando cascalho para a pista.

Porém, a corrida recomeçou dramaticamente quando Raffaele De Rosa (MV Agusta Reparto Corse) e Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti) colidiram na Curva 2 à 1ª volta, com de Rosa a retirar-se da corrida enquanto Mahias conseguiu regressar ao pitlane com a sua Kawasaki.

O resultado foi que Locatelli ficou na frente sem oposição, para levar a vitória, a sua 12ª da temporada depois de 14 corridas em 2020.

Locatelli partilhou o pódio com Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti), numa impressionante temporada de estreia com o seu quarto pódio da temporada e o seu melhor resultado em 2020, tendo terminado em terceiro em três ocasiões, enquanto o estónio Hannes Soomer (Kallio Racing) subiu ao terceiro degrau do pódio, o seu terceiro consecutivo.

Houve uma titânica batalha a quatro pelo quarto lugar que foi ganha por Isaac Viñales (Kallio Racing), terminando a 1,5s do sul-africano Steven Odendaal (EAB Ten Kate Racing), seguido da estrela turca Can Öncü (Turkish Racing Team) e Manuel Gonzalez (Kawasaki ParkinGO) que terminou a apenas 0,007s de Öncü ao cruzar a linha.

Axel Bassani (Soradis Yamaha) terminou em oitavo lugar como o piloto mais bem colocado das SSP Challenge, onde procura arrebatar o título de Kevin Manfredi (Altogoo Racing Team).

O regresso de Jules Cluzel (Yamaha GMT94) culminou em pontos com o nono lugar, terminando à frente do colega de equipa Corentin Perolari, que completou o top 10.

Victor Barros (Yamaha Palkalgar Evan Bros), o primeiro angolano a competir em SSP, não terminou a prova quando ficou sem gasolina na última volta!