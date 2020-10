SSP, 2020, Magny-Cours: Soomer surpreende à frente do TL1 chuvoso

Com o fator casa mais uma vez a provar-se uma forte fonte de motivação, o Treino Livre das Super Sport foi inicialmente liderado por Lucas Mahias com o britânico Kyle Smith apenas a duas milésimas

A 10 minutos do final, esta dupla eram seguidos de Steve Odendaal, Kevin Manfredi e Can Oncu em quinto na Kawasaki, a primeira não Yamaha a seguir à Kawasaki do líder, mas superado logo a seguir por Isaac Viñales.

O Wild Card Karel Hanika, fresco da recente vitória nas 12 horas do Estoril, aparecia também no top 10 quando Andrea Locatelli, já com o título assegurado, ascendeu a sexto brevemente, e Rafaele De Rosa na MV Agusta completava o top 10.

Porém, como é tradicional, no último minuto, tudo mudaria com Hans Soomer a vir para a frente na Yamaha da Kallio Racing com o seu tempo de 1:57.444, ficando a seguir Mahias, Smith, Odendaal, Viñales e Sebestyen…