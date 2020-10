SSP, 2020, Magny-Cours: Smith dá recital à chuva para liderar TL2

O britânico Kyle Smith deu uma lição de pilotagem no molhado na Yamaha R6 da GMT94 para acabar a liderar a segunda sessão livre das SuperSport

Perante a continuada presença da chuva no traçado de Magny Cours, Smith deixou atrás de si Lucas Mahias (44) e o campeão de 2020 Andrea Locatelli.

A sessão tinha começado liderada por Axel Bassani, mas Kyle Smith esteve sempre perto do topo numa Yamaha R6 que parecia impecavelmente afinada para a chuva, e aos 32 minutos tinha-se colocado à frente, sendo de novo passado por Bassani um par de minutos mais tarde, só para recuperar a liderança logo a seguir, enquanto um pouco mais atrás andava Steve Odendaal e o anterior líder Soomer era apenas 6º atrás de Manfredi…

A 10 minutos do fim Andrea Locatelli chegou mesmo a liderar também, por 44 milésimas sobre Smith, mas este acabaria por se impor com o melhor de 1:54 250, o que quer dizer que em relação ao ano passado, também no molhado, se estava a rodar mais rápido, deixando Lucas Mahias a oito décimas de segundo Andrea Locatelli a nove a seguir…