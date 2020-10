SSP, 2020, Magny Cours: Mahias garante primeira vitória de 2020

O francês Lucas Mahias venceu em Magny-Cours quando o campeão do mundo de 2020, Andrea Locatelli, caiu na Volta de Aquecimento

A tão aguardada vitória de Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti) em casa chegou na Corrida 2 no Circuito de Nevers Magny-Cours. Andrea Locatelli (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team) foi a primeira baixa depois de cair na volta de aquecimento.

Mahias iniciou a corrida de 18 voltas a partir do segundo lugar, mas imediatamente saltou para a frente do campo e abriu logo um intervalo para o resto à procura da sua primeira vitória da temporada.

O francês terminou bem longe do segundo classificado, Kyle Smith (Yamaha GMT94), que tinha começado da pole, mas ainda garantiu o seu segundo pódio da temporada de 2020. Hannes Soomer (Kallio Racing) reforçou o seu primeiro pódio mundial na Corrida 1 com um terceiro lugar na Corrida 2. O estónio aproveitou o facto de que Can Öncü (Turkish Racing Team) caiu na Volta 15 na Curva 15, embora o piloto turco tenha conseguido voltar a juntar-se à corrida.

Steven Odendaal (EAB Ten Kate Racing) terminou no quarto lugar após uma batalha tardia com Kevin Manfredi (Altogoo Racing Team) quando o italiano caiu na última volta, mas conseguiu recuperar para o décimo lugar.

Assim, o checo Karel Hanika (WRP Wepol Racing) garantiu uma posição entre os cinco primeiros, à frente de Manuel Gonzalez (Kawasaki ParkinGO Team).

Öncü terminou a corrida no sétimo lugar após a queda, passando Danny Webb (WRP Wepol Racing) e Hikari Okubo (Dynavolt Honda) na chicane final e deixando-os em oitavo e nono, respectivamente.

Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti Racing) no 11º lugar, bateu Glenn van Straalen (MPM Routz Racing Team) que terminou em 12º com Galang Hendra Pratama (bLU cRU WorldSSP by MS Racing) e Axel Bassani (Soradis Yamaha Motoxracing) completando os pontos, uma vez que apenas 14 pilotos conseguiram terminar a corrida nas condições difíceis.