SSP, 2020, Estoril: Victor Barros em Supersport no Estoril

O piloto angolano Victor Barros, que tem corrido no Nacional de Velocidade como parte do Team Target, vai ser o único lusófono na classe intermédia

O piloto da Kwanza Sul, que em Portugal corre em Yamaha e com assistência do conceituado Rui Freire das Motos Belfer, à falta de um português, vai ser o único piloto lusófono na classe de Supersport do Mundial de SBK no Estoril este fim-de-semana.

O piloto de 36 anos vai correr com apoio da Framenti numa Yamaha R6 alugada à equipa campeã mundial Evan Bros., que a cada ronda oferece uma oportunidade a um piloto do Campeonato local de participar como Wild Card.

Victor Barros diz que a participação é um sonho realizado, mas que embora esteja em boa forma, é realista quanto às suas possibilidades entre as feras do Mundial e o seu foco permanece a Copa Motoval no Campeonato Nacional de Velocidade, que ainda pode vencer.