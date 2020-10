SSP, 2020, Estoril: Parabéns a Jules Cluzel

O piloto francês das SuperSport Jules Cluzel nasceu neste dia em Montluçon, em França, há 32 anos.

A sua equipa já fez saber que a sua moto está pronta no Estoril, mas é ainda incerto se o piloto regressará a tempo para a prova final do fecho de época, depois de fraturar a tíbia e o perónio há pouco mais de um mês na corrida de Teruel em Aragón, quando foi abalroado por De Rosa enquanto liderava a prova.

Cluezel perdeu entretanto as provas de Barcelona e Magny Cours e caiu para terceiro no campeonato, já decidido a favor de Locatelli, estando agora a 58 pontos do segundo classificado Lucas Mahias, também ele francês.

Entretanto, parabéns e rápidas melhoras, Jules!