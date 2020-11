SSP, 2020: Caricasulo regressa às Supersport com a GMT94

O italiano de 24 anos Federico Caricasulo será o novo companheiro de equipa de Jules Cluzel para 2021.

Campeão italiano em 2014 e vice-campeão mundial de Supersport em 2019, Federico Caricasulo é membro de longa data da família Yamaha.

Com 20 pódios, 6 vitórias e 8 poles em 48 corridas no campeonato mundial, Caricasulo conhece perfeitamente a Yamaha R6 e o seu objetivo é o mesmo que o de Jules Cluzel: o título mundial.

Com dois pilotos capazes de lutar pelo pódio em todas as corridas, a equipa GMT94 pretende ser uma candidata ao campeonato por pilotos e equipas, como diz Christophe Guyot (acima):

“Para a nossa terceira época no campeonato mundial, é importante conseguir ser campeão do mundo. Com Federico Caricasulo ao lado de Jules Cluzel, não podíamos sonhar com uma equipa melhor. Como sempre, as equipas técnicas dos dois pilotos vão trabalhar em conjunto, o que permitirá a todos beneficiar das melhores configurações possíveis da nossa Yamaha R6 para nos levar ao título mundial”.

Federico Caricasulo: “É obviamente uma alegria juntarmo-nos a uma equipa como a GMT94. Vim aqui para ganhar. Sei que o Christophe e a sua equipa farão o possível para me fornecer a melhor moto possível. Estou particularmente orgulhoso de usar o número #94 tão querido para toda a equipa.”