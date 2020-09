SSP, 2020, Barcelona : Smith único a bater Locatelli em TL3 húmido

Depois da chuva de sexta-feira os pilotos das SuperSport aproveitaram o amanhecer quase seco no traçado de Montmeló para fazer voltas mais rápidas, com Andreia Locatelli, que claramente não estivera à vontade à chuva, a subir na tabela e a suplantar o anterior vencedor Mahias na segunda posição, mas o britânico Kyle Smith a surpreender com a volta mais rápida de 1:58 483 na sua Yamaha R6.

Também Dani Webb, a substituir o lesionado Cluzel, chegou à quinta posição a seguir a Perolari, e um pouco atrás, Kevin Manfredi e Steve Odendaal colocavam mais Yamaha R6 no Top 10 em 6º e 8º, com Mikel Pons a aparecer numa solitária Honda em 9º e Manuel González a fechar o top 10 na sua Kawasaki, numa sessão em que Raffaele DeRosa fez apenas três voltas e como tal ficou em 17º na MV Agusta…