SSP, 2020, Barcelona: Locatelli vence e é Campeão!

O rookie italiano Andrea Locatelli venceu a sua décima corrida da temporada para garantir o seu primeiro Título Mundial , com a Yamaha a garantir também o título de fabricante

Um contra-ataque na corrida após um mau arranque permitiu a Andrea Locatelli (Yamaha Bardahl Evan Bros.) sagrar-se campeão do mundo de Supersport de 2020, depois de ter lutado desde o quinto lugar até à frente do pelotão no Circuito de Barcelona-Catalunha.

Locatelli tinha partido da pole, mas viu-se em quinto lugar após a primeira mão-cheia de voltas, e não correu riscos nas primeiras voltas, apesar de estar atrás de Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti).

Levaria até à Volta 5 para Locatelli começar a fazer progresso, passando primeiro Raffaele de Rosa (MV Agusta Reparto Corse) para a Curva 1 antes de passar Corentin Perolari (Yamaha GMT94) uma volta mais tarde.

A jogada vencedora do título surgiu na Volta 9, quando de uma assentada passou Mahias e Philipp Oettl (ambos Kawasaki Puccetti ).

Locatelli forçou Mahias largo entre as Curvas 1 e 2, embora Oettl tenha conseguido passar Locatelli momentaneamente.

Locatelli alargou então a sua diferença na frente para pouco mais de dois segundos, garantindo a vitória e o Campeonato do Mundo.

Mahias terminou a corrida no segundo lugar e foi acompanhado pelo colega de equipa Kawasaki Oettl no pódio, com Mahias a ultrapassar Oettl mas incapaz de fechar a diferença para Locatelli.

De Rosa garantiu o quarto lugar, a menos de um segundo do pódio, com Steven Odendaal (EAB Ten Kate Racing) em quinto, o seu primeiro top cinco desde a Corrida de Portimão 2, e o sul-africano continua a impressionar nas SSP.

Isaac Viñales (Kallio Racing) terminou no sexto lugar, terminando à frente de Manuel Gonzalez (Kawasaki ParkinGO), o Campeão mundial de SSP300 de 2019 que foi penalizado em três segundos por infrações aos limites de pista.

Perolari caiu na ordem nas últimas etapas da corrida para terminar em oitavo lugar com Danny Webb (WRP Wepol Racing) em nono; o piloto britânico garantiu mais um top 10, o quinto nas últimas seis corridas.

O estónio Hannes Soomer (Kallio Racing) completou o top 10, terminando a pouco mais de um segundo de Webb.