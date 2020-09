SSP, 2020, Barcelona: Locatelli coroado Campeão mundial com mais uma vitória

A duas rondas do final, Andrea Locatelli, da Yamaha Evan Bros, foi coroado campeão do mundo de Supersport de 2020, depois de conseguir a sua décima vitória da temporada, numa soberba segunda corrida em Barcelona

Depois da desilusão de ontem, onde Locatelli foi apanhado pela bandeira vermelha e terminou em quarto, o italiano fez questão de por tudo em pratos limpos na Corrida 2. Depois de ter recuado para a quarta posição no início, o Italiano de 23 anos lutou entre o grupo líder durante toda a primeira metade da corrida.

Locatelli tomou a liderança na volta 10 e afastou-se para levar a vitória e o campeonato. Isto marca o segundo título consecutivo de pilotos da equipa da Yamaha Evan Bros e o quarto consecutivo para a Yamaha R6, enquanto Locatelli se torna também o primeiro piloto do mundial a vencer 10 corridas numa temporada.

Andrea Locatelli, Campeão mundial, Yamaha Evan Bros.

“Foi um dia muito bom hoje. Tivemos uma grande vitória e é incrível sermos coroados campeões do mundo. Estava um pouco cansado hoje, depois da corrida louca de ontem, mas agora podemos relaxar um pouco. Agradeço a todos na Yamaha Evan Bros, prepararam uma moto incrível o ano inteiro. Também é ótimo escrever o meu nome nos livros de recordes com a 10ª vitória da temporada e estou muito orgulhoso do trabalho que fizemos.”