SBK,2020, Magny-Cours: Rea lidera à chuva para ganhar

Jonathan Rea ultrapassou os problemas dos treinos, onde chegou a sofrer uma queda para qualificar apenas terceiro, vencendo a primeira corrida com autoridade para ficar a uma nesga de mais um título.

Não foi só Rea que teve um bom arranque, a partida foi perfeita para as Kawasaki, pois o Irlandês foi seguido de Lowes e da revelação Gerloff enquanto as BMW nem cumpriam um volta, desperdiçando o primeiro arranque da fila da frente quando Sykes caiu logo na curva 1 e arrastou consigo Laverty…

Assim, atrás de Rea e Lowes (22) à frente, aparecia Gerloff, seguido de Baz, v d Mark e Davies e só depois, Rinaldi, Razgatlioglu e Scott Redding.

À segunda volta, Gerloff tinha mesmo ultrapassado Lowes para segundo, mas a seguir Loris Baz vinha para segundo e, tal como Rea no comando, não mais largaria a posição, enquanto Gerloff sofria uma queda na chicane Nurburgring à sétima volta, para deixar Alex Lowes a completar o pódio.

No final Razgatlioglu ultrapassou os problemas do fim-de-semana para ascender brevemente a quinto mas de trás viria Scott Redding para se colocar atrás do 4º Davies, com o estreante Pinsach (34) a levar o último ponto pelo 15º e apenas 17 pilotos a acabarem, perante as desistências e quedas ao longo da prova…