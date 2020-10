SBK,2020, Magny-Cours: Rea deixa todos siderados com tempo do primeiro Treino Livre molhado

Animado pela sua especialidade no molhado e pela forte motivação de estar a jogar em casa, Loris Baz foi o primeiro a liderar a sessão livre de SBK

O Francês da Yamaha Ten Kate era seguido de Johnny Rea, mas a um quarto de hora do final do Treino Livre 1, já o campeão mundial liderava a sessão com autoridade, a rodar num 1:51.924 que o colocava quase 1 segundo e meio de todos os outros, sendo nesse momento segundo Tom Sykes e terceiro Eugene Laverty, a mostrar que as BMW também deram um salto em frente.

Em quarto aparecia v d Mark e só então Scott Redding, a ver as suas ambições de atrasar a consagração de Rea no seu sexto Campeonato dificultadas no traçado francês.

Com Leon Haslam 16º e Álvaro Bautista em 19º, as Honda do HRC também pareciam estar em dificuldades…

A cinco minutos do fim Loriz Baz volta ao ataque e supera os tempos das duas BMW, com Johnny Rea a fazer um 1:49.839 reforçando a sua liderança, mais uma vez o único com um tempo abaixo do minuto 50 e entretanto van der Mark e Razgatlioglu colocavam mais duas Yamaha atrás de Baz e Tom Sykes ripostava, colocando-se de novo segundo na BMW… mas Baz baixaria ainda mais o tempo para ficar mesmo em segundo com Razgatlioglu agora quarto e os tempos da última volta a baixar v d Mark para 9º, frente a investidas de Forés, Lowes e Rinaldi, que sofreu uma queda mesmo no final da sessão…