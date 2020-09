SBK, Montmeló: Parabéns a Xavi Forés

O Piloto que corre no Mundial de SBK pela Kawasaki Puccetti faz hoje 35 anos

Fores iniciou a sua carreira nos Campeonatos do Mundo de 125cc, Supersport e Moto2, onde muitas vezes chegou ao top 10 da classe intermédia dos derivados da série.

Também chegou a correr no CNV em Portugal. Em 2013 venceu o Campeonato Espanhol Stock Extreme e o Europeu de Superstock 1000.

No ano seguinte também levou para casa o título de Superbike do Campeonato Alemão IDM. Em 2015 substituiu Davide Giugliano na Ducati Aruba e em 2016 participou a tempo inteiro nas SBK com a Barni Racing Team, onde correu por três temporadas.

Em 2016 também competiu no MotoGP durante a prova de Misano.

Em 2017 aparece numa Ducati Panigale R e teve uma grande temporada, mas no ano seguinte fez ainda melhor: levou para casa cinco pódios e foi o melhor piloto independente das SBK.

Depois de uma breve passagem pelo Campeonato Britânico de Superbike Bennetts em 2019, em 2020 regressa com grande determinação às SBK com a Kawasaki Puccetti Racing e é atualmente o 14º na classificação, quinto na classificação dos independentes. Em SBK Forés já conquistou 6 pódios e 1 volta rápida

Feliz aniversário, Xavi Forés!