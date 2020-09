SBK, Montmeló: Jonas Folger preparado para estreia como Wildcard Yamaha em Barcelona

Jonas Folger, que já venceu 5 vezes em ambiente de Grande Prémio, prepara-se para a sua estreia no Mundial de Superbike no Circuito de Barcelona-Catalunha este fim-de-semana, com uma Yamaha R1 de especificação SBK do Team Benovo Action.

Depois de se ter estreado nos Grandes Prémios de MotoGP em 2008, Folger conseguiu, desde então, cinco vitórias nas categorias de 125cc, Moto3 e Moto2 antes de subir ao MotoGP para a campanha de 2017, quando correu pela Tech3. Com uma Yamaha YZR-M1, o alemão teve um bom início de temporada, conseguindo o segundo lugar na frente do seu público em casa no Sachsenring. Infelizmente, a sua carreira foi interrompida depois de ter sido diagnosticado com síndrome de Gilbert, que lhe causava fraqueza e cansaço.

Desde então, o piloto de 27 anos tem regressado às pistas, voltando a andar em cinco provas de Moto2 em 2019, antes de se comprometer a uma entrada na temporada completa no Campeonato IDM Superbike de 2020, numa Yamaha R1. Com a temporada encurtada devido ao COVID-19, Folger adaptou-se rapidamente à mota e à série e venceu as seis corridas até agora para se colocar ao alcance do título.

Com experiência tanto da Yamaha R1 como do traçado espanhol, onde obteve um forte sexto lugar durante a sua campanha de MotoGP, Folger pretende estar na luta este fim de semana e vai juntar-se aos outros pilotos das SBK para o TL1 na sexta-feira, às 10:00 (hora de Portugal).