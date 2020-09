SBK, Magny Cours: Nova BMW M 1000 RR

A fabricante alemã BMW revelou uma moto novinha em folha, a BMW M 1000 RR, baseada no atual modelo S 1000 RR.

Com desempenho “consistentemente alinhado com os requisitos do desporto motorizado, desde condução desportiva em estrada às SBK“, a nova M 1000 RR baseia-se no atual modelo da S 1000 RR, a competir no Mundial de Superbike atualmente com Tom Sykes e Eugene Laverty.

É a primeira vez que a M 1000 RR é mostrada em todo o mundo e a moto apresenta desenvolvimento aerodinâmico projetado para o máximo desempenho em pista, além de um débito de 212 cavalos de potência.

Apesar de a BMW Motorrad ter vindo a oferecer os seus equipamentos M como opções desde 2018 e peças de desempenho M desde então, esta é a primeira moto para o modelo BMW Motorrad M.

A M 1000 RR tem um motor mais potente do que a S 1000 RR e tem geometria mais radical, ao longo da mesma linha da moto de competição, bem como asas de carbono para ajudar no desempenho tanto na estrada como na pista de corrida. A suspensão e a aerodinâmica foram concebidas para o máximo desempenho em pista e “correspondem às principais expectativas no segmento superior das superbike“.

Tom Sykes permanecerá na BMW Motorrad SBK para 2021, mas terá um novo companheiro de equipa, uma vez que o piloto holandês Michael van der Mark (este ano ainda na Yamaha Pata) muda da Yamaha para a BMW.