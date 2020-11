SBK, história: Rookies que abalaram as Superbike

Os recordistas, as medalhas de prata e os Campeões que deram espetáculo logo no primeiro ano

Com o pôr-do-sol no Campeonato do Mundo de Superbike de 2020, e com rookies rápidos a mostrarem o seu valor, é tempo de olhar para a história, tanto recente como mais além e ver quem foram os melhores estreantes no SBK. Aproveite a Parte 2, com os cinco primeiros, abaixo.

5.) Redding entra nas SBK com um estrondo: 2020

Ao entrar no SBK como campeão do BSB, Scott Redding (Ducati) venceu logo à chegada em 2020. Apesar de não ter sido Campeão, foi um ano estelar de Redding, com cinco vitórias, nove outros pódios (incluindo três terceiros nas suas três primeiras corridas) e o segundo atrás de Jonathan Rea (Kawasaki Racing), Redding pode olhar para o seu ano como um estreante orgulhoso. Até liderou as classificações, talvez um sinal de coisas que virão no futuro.

4.) Começa a busca pelo sucesso de Biaggi: 2007

‘O Imperador Romano’ teve oito temporadas na classe rainha de Grande Prémio a correr para ganhar o título e nunca o fez, mas depois de um ano afastado em 2006, onde tentou vir para as SBK, chegou finalmente em 2007 e em grande estilo. Venceu a primeira corrida do ano em Losail, no Qatar, e dos seus primeiros 11 desafios, falhou o pódio apenas três vezes. Indo para a fase final em Magny-Cours com uma diferença de 29 pontos para o líder Toseland após uma vitória em Vallelunga, Biaggi estabeleceu-se em terceiro lugar no seu ano de estreia, um excelente esforço.

3.) De um ano a fazer esqui aquático a quase andar sobre a água para John Kocinski: 1996

De Little Rock no Arkansas, a forma única de John Kocinski de lidar com o mundo levou-o às SBK em 1996, depois de tirar 1995 para aprender a esqui aquático. O campeão do mundo de 250 de 1990 e vencedor de GP de 500cc entrou em cena com uma dupla vitória imediata em Misano; Mais três vitórias viriam, juntamente com outros sete pódios e indo para o final da temporada em Phillip Island, tinha uma hipótese ao título, mas iria ficar em terceiro na geral, antes de ir um melhor em 1997.

2.) O que poderia ter sido para Bautista: 2019

Não só as SBK nunca tinham visto nada parecido, como o motociclismo mundial nunca o considerou possível: Álvaro Bautista entrou para a grelha em 2019 e imediatamente levou a vitória não uma, duas ou mesmo três vezes consecutivas… mas 11! Onze vitórias para começar em 2019, mas depois o seu rendimento caiu fortemente a meio do ano para terminar um distante segundo para Jonathan Rea. Apesar de uma das maiores quedas da história do campeonato, o início de Bautista na sua época de estreia foi simplesmente inacreditável, majestoso e, provavelmente, irrepetível.

1.) Big Ben flete os cotovelos: 2009

O talento de Ben Spies nunca esteve em dúvida, mas apesar dos seus três títulos de AMA Superbike americanos consecutivos nos três anos anteriores, a temporada de 2009 não poderia ser imaginada. Azares inacreditáveis, vitórias requintadas e recordes de pole esquerda e direita, o ano de Ben Spies foi uma loucura. A partir dos 88 pontos de Kylami, Spies foi o líder do Campeonato até ao Nurburgring, mas o rival ao título, Noriyuki Haga, ainda não tinha terminado e os dois defrontaram-se frente a frente para o confronto final em Portimão. Spies ganhou na Corrida 1, o título na Corrida 2 e em toda a história das SBK, continua a ser o único rookie campeão do mundo.