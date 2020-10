SBK, Estoril: Scott Redding de novo à frente

Um rookie nas SBK, Scott Redding (Ducati Aruba) superou as tabelas combinadas, ao utilizar a sua experiência no circuito português para vantagem no segundo Treino Livre da Ronda Pirelli do Estoril, com Toprak Razgatlioglu a seguir

Redding tinha estabelecido o ritmo na sessão de Treinos Livres da manhã e apoiou-o com o tempo mais rápido no TL2, fazendo um 1:36.886s nos últimos segundos da sessão para bater à justa Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pata) para o primeiro lugar. O francês Loris Baz (Yamaha Ten Kate) mostrou um forte ritmo ao longo do dia e terminou em terceiro, apesar de uma queda no Treino Livre 2.

Baz entrou na Curva 1 no limite, mas perdeu a parte da frente e não conseguiu trazer a moto de volta para a garagem depois de danificar um tubo de água na sua Yamaha.

A equipa Ten Kate Racing conseguiu reparar a mota e o piloto francês regressou à pista a cerca de 10 minutos do fim da sessão.

Jonathan Rea (Kawasaki Racing) colocou-se quarto melhor no dia, ao tentar garantir a sua 100ª vitória e seis títulos este fim-de-semana no Estoril, superando o colega de equipa Alex Lowes por apenas um décimo de segundo.

A estrela norte-americana Garrett Gerloff (Yamaha GRT Junior Team) foi o sexto mais rápida, apesar de ter sido uma saída na segunda sessão, o terceiro piloto da Yamaha no top seis dos tempos combinados.

Chaz Davies (Ducati) terminou o dia em sétimo lugar, a menos de um segundo do companheiro de equipa Redding, ao bater o wildcard Jonas Folger (Yamaha Bonovo) por apenas 0,002s; Folger fez a sua segunda aparição da temporada como wildcard e foi cerca de um décimo mais rápido do que Michael van der Mark (Yamaha Pata) e Leon Haslam (Team HRC), que completou o top 10.

Álvaro Bautista (Team HRC) terminou o dia no 11º lugar, mas o piloto espanhol caiu nos Treinos Livres 2 na Curva 7. Tom Sykes (BMW Motorrad) ficou em 12º lugar, à frente de Michael Ruben Rinaldi (Team Goeleven) em 13º.

O espanhol Xavi Fores (Kawasaki Puccetti Racing) foi 14º a marcar o seu último fim-de-semana com a equipa, terminando em décimo lugar à frente de Sylvain Barrier (Brixx Performance).