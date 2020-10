SBK, Estoril: Redding mais rápido também no TL3

A estrela da Ducati está a levar a luta a Jonathan Rea e a fazer o que tem de fazer e vai para o resto do fim de semana como o claro favorito para a vitória…

O TL3 final do ano no Campeonato do Mundo de Superbike começou com Scott Redding (Ducati Aruba) a liderar a sessão antes da Superpole Tissot mais tarde.

A experiência de Redding no Estoril, aliada aos pontos fortes da Ducati no circuito, viu-o marcar a volta mais rápida de todo o fim de semana nos instantes finais para se consolidar como o homem a bater durante o fim de semana.

O segundo lugar pertenceu a Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pata), e o piloto turco continuou a melhorar.

Em terceiro lugar ficou Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team), o mais alto que esteve durante todo o fim de semana no final de uma sessão, enquanto em quarto, Michael van der Mark (Yamaha Pata), se defendeu dos ataquesde Garrett Gerloff (Yamaha GRT Junior Team).

Chaz Davies (Ducati Aruba) foi sexto à frente do impressionante Wildcard Jonas Folger (Yamaha Bonovo Action) e o piloto alemão está bem posicionado no seu segundo fim de semana nas SBK.

Alex Lowes (Kawasaki Racing Team) foi quinto no final de sexta-feira, mas apenas oitavo na manhã de sábado, à frente de Tom Sykes (BMW Motorrad) e Leon Haslam, do Team Honda HRC.

Michael Ruben Rinaldi (Team GoEleven) teve mais uma sessão complicada, em 15º. Sherdian Morais, para todos os efeitos o único Português em prova, qualificou em 20º na Kawasaki Orelac Verdnatura.