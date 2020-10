SBK, Estoril: Redding lidera TL1 no Estoril

Scott Redding é meio segundo mais rápido do que os seus rivais, no primeiro treino livre, com o virtual Campeão Jonathan Rea sexto

Scott Redding fez a sua parte para colocar pressão ao seu rival do Campeonato de SBK, Jonathan Rea, nos primeiros treinos livres para a final de 2020, com uma exibição verdadeiramente dominante.

Apesar do traçado português ser desconhecido para grande parte da grelha, Redding, parecia confiante ao subir repetidamente a fasquia ao longo da sessão de 50 minutos.

O piloto da Ducati Aruba chega ao fim de semana com uma pequena hipótese aritmética de conquistar o título mundial a Rea, pois o piloto da Kawasaki precisa apenas de três pontos dos 62 disponíveis este fim de semana para garantir a sexta vitória consecutiva no campeonato.

Redding carregou e esteve a meio segundo dos seus rivais no TL1, à frente de um quarteto de Yamaha liderado pelo cada vez mais impressionante Garret Gerloff, e Loris Baz, Toprak Razgatlioglu e Michael van der Mark.

Em contraste, foi um início modesto para Rea, pois encontrou o seu limite no Estoril, o seu sexto a 0,7s à deriva do seu principal rival.

Jonas Folger, fazendo a sua segunda aparição na temporada, foi o sétimo melhor na Yamaha MGM, à frente de Alex Lowes, Federico Caricasulo e do futuro ex-Ducati Chaz Davies.

Álvaro Bautista e Leon Haslam colocaram as suas Honda em 11º e 12º, enquanto Tom Sykes foi a BMW mais rápida na 13ª posição. A maior grelha da temporada vai competir em Portugal, com 23 pilotos a fazerem a última prova do ano, incluindo os retornados Folger, Matteo Ferrari, desta vez na Barni Ducati e Sheridan Morais, que tem a sua primeira saída em SBK desde 2016 na Kawasaki Orelac e ficou em 21º.

Fazendo as suas estreias este fim de semana estão ainda Eric Granado, montando uma segunda Honda MIE, enquanto Loris Cresson está na Kawasaki Pedercini deixada pelo lesionado Sandro Cortese.