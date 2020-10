SBK, Estoril: Redding e Ducati lideram treinos pós-época

Depois da conclusão do mundial no Estoril as principais equipas de Superbike permaneceram no circuito para treinar nesta manhã de segunda-feira, antes que começasse a chover

Com a Ducati Aruba, Barni, Yamaha Pata, Kawasaki, BMW, e um par de equipa provadas Kawasaki, as duas Ducati, com RInaldi a fazer a sua estreia, foram as mais rápidas até que pelo meio-dia começou a chover e tudo parou.

A meio da manhã, Scott Redding tinha apontado um tempo de 1:37.380 para liderar e com 1:38 baixos, Rinaldi vinha a seguir.

A Kawasaki de Lowes era a mais rápida a seguir, com 1:38.103 e van der Mark a estrear-se numa BMW S1000RR descaracterizada, fazia um 1:38.778 a seguir.

Em estreia absoluta na Yamaha da Pata estava também Andrea Locatelli, na altura a fazer um 1:48.801, enquanto na segunda BMW Sykes não apresentava tempos, deixando Cresson, Bassani e Mercado da cauda do pelotão…