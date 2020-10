SBK, Estoril: Falando das novas estrelas da Yamaha…

Uma coisa que não aprendemos só no Estoril, mas nas três últimas rondas de 2020 do Mundial de Superbike é que Garrett Gerloff, depois de vários pódios consecutivos, vai ser um caso sério no Campeonato.

O pódio na Catalunha não foi por mero acaso e no Estoril, num circuito que nunca tinha visto antes, apesar de também ter tido uma queda, voltou a subir ao pódio não uma, mas duas vezes, e vindo da primeira fila.

Poucos pilotos podem dizer honestamente que na sua época de estreia, em dois circuitos que nunca tinham visto, puderam lutar pelo pódio.

Três pódios em 2020 e um merecido upgrade para uma moto de fábrica de 2021 para a próxima temporada, Gerloff certamente será capaz de desafiar para vitórias…