SBK Estoril: Davies vence após queda de Rea

O final da temporada terminou com vitória de Chaz Davies e drama quando Jonathan Rea caiu após luta com Toprak Razgatlioglu, mas a Kawasaki ainda venceu o Campeonato de Fabricantes por um ponto



A corrida 2 final no Estoril foi repleta de drama com Chaz Davies (Ducati Aruba) a conquistar a vitória na sua última corrida pela equipa.

Davies tinha começado a corrida a partir do quarto lugar e esteve logo na luta pela vitória, passando para o segundo lugar antes de passar Toprak Razgatlioglu da Yamaha Pata na Volta 2 para se afastar da estrela turca, que já tinha vencido duas das três corridas no Estoril.



A batalha pela segunda posição chegou a um fim prematuro quando Jonathan Rea (Kawasaki Racing) entrou em contacto com a Yamaha de Razgatlioglu na Curva 3, enquanto tentava passar o piloto turco para segundo.

Rea conseguiu voltar a juntar-se à corrida e terminou no 14º lugar, enquanto Razgatlioglu conseguiu terminar em terceiro, depois de Scott Redding (Ducati Aruba) ter conseguido bater Razgatlioglu para o segundo lugar.

Terminando a temporada com uma dobradinha da Ducati em 1º e 2º, a Ducati conquistou o Campeonato de Equipas à frente da KRT. Foi a 950ª conclusão no pódio de SBK da Ducati-

Michael van der Mark (Yamaha Pata) terminou a sua carreira na Yamaha com um quarto lugar, tendo perdido tempo no início da corrida, mas afastado de Álvaro Bautista (Team HRC) no quinto lugar, enquanto a Honda garantiu mais um top-5, a cinco segundos de Michael Ruben Rinaldi (Team GoEleven).



Rinaldi terminou sexto, reforçando a sua posição de melhro independente (acima) após liderar uma luta a quatro com Leon Haslam (Team HRC), Xavi Fores (Kawasaki Puccetti) e Federico Caricasulo (Yamaha GRT Junior Team) em sétimo, oitavo e nono, respectivamente.

O oitavo lugar de Fores significa que foi o mais bem classificado das Kawasaki e, com isso, marcou pontos suficientes para a Kawasaki vencer a Ducati para o Campeonato de Fabricantes por apenas um ponto.

Tom Sykes (BMW Motorrad) completou o top 10, terminando a cerca de 2,5 segundos de Caricasulo, e terminou a 1,5 segundos de Jonas Folger (Bonovo Action by MGM Racing)

Sheridan Morais (Orelac Racing VerdNatura) foi 18º na sua primeira participação na temporada, à frente de Loris Cresson (Kawasaki TPR) em 19º en-enquanto Garrett Gerloff (Yamaha GRT Junior Team) caiu na Volta 3 na Curva VIP quando ia nos lugares do pódio e procurava o seu terceiro pódio consecutivo. Alex Lowes (Kawasaki Racing) também não acabou a corrida depois de se ter despistado a algumas voltas do fim.