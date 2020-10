SBK, Estoril: A GB Racing explicada

Os protetores de motor GB Racing são quase universais nas SBK e Endurance… fomos saber mais da firma londrina que equipa praticamente todas as equipas do Mundial

Observadores atentos do paddock das motos de produção poderiam bem ter reparado na presença quase universal das tampas protetoras de motor GB Racing, seja no mundial de Superbike, seja no de Endurance, em quase todas as motos de quase todas as marcas.

Trata-se de um produto projetado e fabricado por uma firma de Londres, que os tem vindo a desenvolver com aprovação da FIM, e aproveitámos a presença do seu diretor de marketing Tim Banks, na verdade filho do fundador Lewis Banks, no Autódromo do Estoril para ficar a saber mais:

“Somos uma empresa baseada em Barnet, a norte de Londres, e foi uma empresa começada em 2008 pelo meu pai, que tem vindo a crescer continuamente desde então. Estamos agora numa fase em que já fazemos todo o nosso ferramentil internamente, temos um torno CNC e fabricamos com ele os moldes de aço, uma vez desenhados.

As ideias e os conceitos de design todos vêm da competição, desenvolvidos em conjunto com as equipas, portanto os moldes são desenhados e depois fazemos a injeção.

Começamos pela peça original e para isso temos protocolos com quase todas as marcas.

O ponto chave do produto, e o segredo da sua resistência, é que é fabricado com 60% de fibras longas de fibra de vidro, com uma camada de fibra de carbono.

Hoje em dia estamos a tirar patentes nesse material e isso na verdade é o que dá a rigidez e a resistência para resistir a raspar a 300 quilómetros hora no asfalto, e até mesmo nas chicotadas, quando a moto voa pelo ar e aterra e tens aquele impacto do motor ser fortemente comprimido contra o chão!

São pequenas coisas assim que fazem a diferença para o nosso produto. Tipicamente, as outras tampas no mercado só cobrem a parte protuberante da tampa de origem, enquanto com a poupança de peso das peças GB Racing, podemos fazer a tampa inteira.

A poupança de peso que se faz com as tampas da GB Racing, podes vêr aqui ,vê-se nitidamente as fibras, que têm cerca de 5 cm, e é isso que lhe dá a força, aparte, como eu disse, serem 60% fibra de vidro, portanto é um produto que substitui o metal.

São tão resistentes que tivemos de as começar a construir com um indicador de desgaste, porque uma equipa privada, sem muito dinheiro, por vezes caía com elas 4, 5 vezes e continuavam a usá-las mesmo gastas, e a aí começava a tornar-se perigoso…

Agora, se forem à verificação com estes furinhos à mostra, são obrigados a substituí-las… Como os indicadores de desgaste num pneu! O que, claro, também é bom para as vendas!

Na verdade, o nosso é o único produto em oferta que é aprovado pela FIM e com a Superbike a ser um campeonato mundial, só são autorizados a utilizar, ou peças de metal ou peças plásticas homologadas especificamente para competição pela FIM.

A firma foi começada pelo meu pai, um começo das bases a partir do britânico de Superbike BSB, e desde aí começou a crescer e crescer…

Hoje em dia temos produtos para todas as japonesas e claro, para as europeias, com uma BMW ou Ducati.

A nossa presença aqui no paddock é mais para publicidade do que outra coisa, acabamos por oferecer o produto a quase todas as equipas, mas é isso que nos gera vendas hoje em dia um pouco por todo mundo, porque há muita gente a fazer track days e competição a nível amador e depois encomendam pelo correio. Este ano fizemos este camião para dar assistência, que foi projectado para trabalhar com painéis solares.

Além do trator, tudo que vês vem dos painéis solares, não estamos ligados à boxe, somos auto-suficientes.

Em Portugal somos representados pela FMB#Racing.”