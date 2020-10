SBK, Estoril: Yamaha R1 réplica ‘Piro’ revelada no Estoril vai a leilão

Qualquer um ainda pode ser o proprietário da Yamaha R1 Réplica ‘Piro’ com que a Yamaha prestou homenagem ao falecido Fabrizio Pirovano no Estoril, a pista em que o italiano conseguiu a sua 10ª e última vitória nas SBK em 1993

A moto está agora em leilão neste Link e irá para o licitador mais alto, com os lucros da venda a serem doados para caridade.

Na ronda final do Mundial de Superbike no Estoril, o ex-piloto da Yamaha Alessandro Gramigni, levou a ‘Piro’ Replica Yamaha R1 especial para uma volta de tributo, em memória da última vitória de Pirovano nas SBK com a Yamaha, na última vez que o campeonato visitou o circuito português em 1993.

A ex-companheira de Fabrizio, Silvia, e as suas duas filhas, Michela e Francesca, também estiveram presentes como convidadas da Yamaha e juntaram-se a Gramigni na grelha antes da homenagem.

“Fabrizio Pirovano foi um piloto, mas ainda mais, uma pessoa que deixou memórias indeléveis e especiais nas famílias de SBK e da Yamaha”, disse Andrea Dosoli, diretor de corridas da Yamaha Motor Europe. “Regressar ao Estoril 27 anos depois da última vitória de Fabrizio no Mundial com a Yamaha foi uma oportunidade única para todos nós o recordarmos.”

“Foi uma celebração especial, partilhada com vários amigos e a família de Fabrizio, confirmando o quanto ele era amado. Tudo isto, durante o fim-de-semana mais bem-sucedido da Yamaha nos últimos anos, deu-nos a sensação de que o ‘Rei de Monza’ estava ao nosso lado.”

Com base na Yamaha R1 de 2020, e com as famosas cores brancas, rosa e azuis da #5 Yamaha YZF 750 SP, a réplica especial ‘Piro’ R1 é uma moto completamente única criada pela Yamaha Motor Europe.

Está agora disponível e o leilão decorrerá até Domingo, 1 de Novembro, às 12:00 (hora de Lisboa), e o vencedor pode decidir se quer a moto entregue em acabamento de corrida, exatamente como foi para a volta de tributo ao Estoril, ou em versão de circulação na via pública, com a carroçaria Piro Replica, o escape da corrida Akrapovič e as rodas com os slicks Pirelli fornecidos como um kit separado.

O lucro do leilão será doado à instituição de caridade para o cancro que a família de Pirovano apoia, Fondazione Oncologia Niguarda Onlu.”