SBK, 2021: Rinaldi comenta promoção à Ducati Aruba

Para Michael Ruben Rinaldi é uma honra a nomeação para a Ducati Aruba.it em 2021, juntando-se a uma lista de italianos notáveis

Tornar-se piloto de fábrica na Ducati em SBK, é uma honra de inegável prestígio para qualquer italiano. Rinaldi vai juntar-se à lista de nomes como Marco Lucchinelli, Virginio Ferrari, Giancarlo Falappa, Baldassare Monti, Mauro Lucchiari, Pierfrancesco Chili, Lorenzo Lanzi, Michel Fabrizio, Davide Giugliano e Marco Melandri.

Falando sobre a notícia, Rinaldi disse: “Depois de uma emocionante jornada na Ducati, juntar-me à equipa oficial é uma honra para mim, bem como a confirmação da qualidade do trabalho feito ao longo dos anos. O meu primeiro alvo será reembolsar, através dos resultados, a confiança que me foi dada. Para um piloto italiano, correr com a Ducati é uma sensação extraordinária, e tenho a certeza que a paixão do povo Ducati me dará um impulso extra.

“Gostaria de agradecer a Stefano Cecconi e à família Aruba que sempre acreditaram em mim, e a Daniele Casolari, Serafino Foti e toda a Feel Racing por me apoiarem ao longo dos anos.

Um pensamento especial para Claudio Domenicali, Gigi Dall’ Igna e Paolo Ciabatti por me terem envolvido neste novo projeto. Finalmente, gostaria de dirigir à família Ramello, a Denis Sacchetti e a todo o pessoal da equipa GoEleven um abraço apertado. Graças a eles, consegui dar um salto de qualidade importante que me permitiu alcançar este grande objetivo.

E, claro, gostaria de agradecer à minha família por me ter apoiado desde o início, juntamente com o alemão Bertuzzi, cujo apoio tem sido fundamental. Sinto que posso prometer-lhes todo o meu maior empenho para alcançar em conjunto grandes resultados.”

O diretor geral da Ducati Corse, Luigi Dall’Igna, também falou da emoção da chegada de Rinaldi: “Temos o prazer de receber Michael Ruben Rinaldi na equipa oficial. Este ano, Michael demonstrou grande competitividade, coroada pela vitória de Aragón, e sempre lutou pelos lugares cimeiros. Acreditamos que chegou a altura de ele se juntar à equipa oficial e estamos convencidos de que ele tem um futuro brilhante pela frente.”