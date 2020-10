SBK, 2021: Öncü corre pela Kawasaki Puccetti em 2021 ao lado de Oettl

A estrela turca vai competir pela Kawasaki Puccetti Racing na próxima temporada, depois de uma campanha de estreia sólida nas SSP.

O mais jovem vencedor de sempre de uma prova de Campeonato do Mundo continuará no Campeonato de Supersport em 2021, com Can Öncü (Turkish Racing Team) a competir pela Kawasaki Puccetti Racing em 2021, ao lado de Philipp Oettl, que já competiu pela equipa em 2020, garantindo três pódios na sua campanha de estreia.

Öncü, de 17 anos, estreou-se nas SSP em 2020 e teve um melhor resultado de 6º até agora, mostrando a sua proeza à chuva em duas corridas de Magny-Cours molhadas, com o sexto lugar na Corrida 1 e sétimo na Corrida 2.

Öncü venceu a Red Bull Rookies Cup em 2018 antes de fazer uma mudança a tempo inteiro para as Moto3 em 2019, onde se tornou o primeiro piloto turco e o mais jovem de sempre a vencer uma corrida em Campeonatos do Mundo.

Mudou-se para as SSP em 2020, onde nem sempre foi recompensado com os melhores resultados, antes de conquistar dois lugares nos sete primeiros em Magny-Cours.

O Turco muda-se para o lugar deixado vago por Lucas Mahias, que vai subir às SBK a tempo inteiro com a mesma equipa, permitindo que Öncü se junte à equipa nas SSP.

Sobre a mudança, Can Öncü disse: “Estou muito feliz por me juntar à família Puccetti em Supersport. Mal posso esperar para testar a minha nova moto e começar a trabalhar com a minha nova equipa, e vou procurar os melhores resultados possíveis, com sorte, dando bom uso à experiência que adquiri este ano. Quero agradecer a Kenan Sofuoglu, Manuel Puccetti e à Federação Turca de Motociclismo por me permitirem alcançar o que é um verdadeiro sonho para mim.”

Öncü vai competir ao lado do piloto alemão Oettl em 2021, com o alemão a passar a sua segunda temporada em SSP com a Kawasaki Puccetti Racing.

Oettl estreou-se na temporada de 2020 e tem mostrado uma consistência notável, apenas terminando fora dos oito primeiros duas vezes nas 11 corridas que terminou, mas a não terminar a corrida de abertura da temporada em Phillip Island.

isto agora significa que Oettl está em posição de desafiar o ausente Jules Cluzel (Yamaha GMT94) para o terceiro lugar do Campeonato.

O Alemão de 24 anos disse: “Claro que estou muito feliz por continuar com o Manuel e a Kawasaki Puccetti Racing. São muito profissionais, e a Kawasaki está por detrás do nosso projeto. Estamos todos ansiosos pelo próximo ano e espero que consigamos obter resultados ainda melhores. Esse é o nosso objetivo, ou melhor, correr na frente do Campeonato Mundial de SSP em 2021. Com certeza não vai ser fácil, mas acho que temos um pacote competitivo.”

O diretor da equipa, Manuel Puccetti, afirmou: “Estou muito contente por poder reter Phillip Oettl, que está connosco desde que se mudou de Moto2. Os resultados que marcou no ano de estreia foram muito positivos e esperamos que ele possa terminar em terceiro na geral, uma posição que planeamos melhorar ainda mais no próximo ano. Quanto ao Öncü, acredito no seu potencial e tentaremos dar-lhe tudo o que ele precisa para expressar isto. O objetivo é alcançar o tipo de resultados que já alcançámos com o Sofuoglu e o Razgatlioglu.”