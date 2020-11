SBK, 2021: Laverty e Folger na BMW satélite em 2021

A BMW e a sua futura equipa satélite Bonovo, pretendem finalizar o contrato para 2021 ainda este mês e alinhar com Jonas Folger e Eugene Laverty

Em 2021, o fabricante bávaro planeia instalar duas equipas, com uma satélite, ao lado da equipa de fábrica de Tom Sykes e Michael van der Mark.

A Bonovo , que este ano alinhou numa Yamaha com Jonas Folger, une-se à GSS BMW, e além do regressado Alemão, o ex-piloto da BMW deste ano, Eugene Laverty, está no topo da lista de compras.

Com a ajuda de dados adicionais dos pilotos satélite, a BMW espera que a nova M1000RR se desenvolva significativamente mais depressa do que seria possível com apenas uma equipa.

Todos os contratos deverão estar assinados até final de Novembro.

Jonas Folger fez duas aparições na Yamaha este ano, em Barcelona e no Estoril. O piloto de Mühldorf foi imediatamente suficientemente rápido para andar no top 12, mesmo sem testes e com tempo de preparação mínimo.

Se Cortese recuperar das suas lesões e encontrar uma equipa para 2021, poderemos ver dois promissores alemães, que se conhecem bem de muitos anos juntos no paddock de MotoGP, juntos no Campeonato do Mundo de produção,.