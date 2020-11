SBK, 2021: Já começam cancelamentos

Ainda mal se definiu um calendário de época para 2021 e já há provas a ser canceladas

O adiamento da prova inaugural de Phillip Island está alinhado com uma estrutura de calendário de 2021 desenhada tendo em conta as restrições globais do Covid-19.

O Circuito de Phillip Island anunciou hoje o adiamento da Ronda Australiana do Mundial de 2021, devido às complexidades, restrições e riscos continuados colocados pela pandemia do Covid-19 à escala global.

A montanha-russa de 4,4km tem realizado a abertura da temporada do Campeonato do Mundo de Superbike Motul sem interrupções desde 2009, incluindo o emocionante espetáculo de 2020 que viu pela primeira vez três vencedores de corridas diferentes nas 3 corridas da classe de SBK.

A gestão do circuito, a Dorna (DWO) e o Governo regional de Vitória já estão a trabalhar em conjunto para desenvolver uma data alternativa para 2021.

David Bennett, Diretor Geral do Circuito de Grande Prémio de Phillip Island, afirmou:

“Temos acompanhado de perto a situação na Austrália e a nível global, continuando a trabalhar com as nossas partes interessadas. Atrasámos a nossa decisão para o mais tarde possível, mas infelizmente, com a incerteza que existe no mundo de hoje, vamos ter de adiar a nossa ronda mundial de Superbike.”

“Sei que isto significa uma espera mais longa para os fãs, mas os melhores pilotos de produção do mundo e as suas motos vão voltar à ilha para corridas mais espetaculares e a espera, como sempre, valerá a pena.”