SBK, 2021: Isaac Viñales junta-se à Orelac Racing VerdNatura para temporada de estreia

O espanhol vai estar numa grande curva de aprendizagem no próximo ano, mas junta-se à Orelac Verdnatura, uma equipa Kawasaki que entra na quarta temporada na classe

O Campeonato do Mundo de Superbike de 2021 já está em preparação e as contratações de pilotos estão a ser anunciadas, e uma delas é a de Isaac Viñales que vai subir à categoria de SBK com a Orelac Racing VerdNatura.

A equipa valenciana teve muito sucesso com o chileno Maximilian Scheib em 2020, mas será um novo piloto que irá liderar a sua equipa para o ataque ao título de melhor equipa independente no próximo ano.

Viñales, nascido em Llansa, em Espanha, esteve no Campeonato do Mundo de Moto3 desde 2012, e progrediu no ano de 2014 chegando a subir ao pódio.

Subiu à Moto2 em 2016, mas com apenas alguns resultados nos dez primeiros, chegou às SSP em 2019, juntando-se à equipa finlandesa da Yamaha Kallio Racing.

Os pódios obtidos conquistaram-lhe um lugar na formação para a classe rainha em 2021, com uma equipa que no passado tem lutado entre os seis primeiros lugares e que anseia por regressar a essa forma com o piloto de 26 anos.

Falando sobre o acordo, Viñales disse: “Estou muito feliz por fazer parte da Orelac Racing VerdNatura para a temporada de 2021. Depois da progressão deste último ano, é um desafio para mim dar o salto para as SBK e ter a oportunidade de mostrar todo o meu potencial. Estou muito grato a todas as pessoas que compõem a equipa, que depositaram a sua confiança em mim, e estou certo de que juntos trabalharemos e alcançaremos um grande sucesso.”