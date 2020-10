SBK, 2021: A Ducati sem Davies

Depois de Chaz Davies terminar em terceiro no Campeonato do Mundo, terá a Ducati cometido um erro ao deixar o Galês ir embora?

É sempre fácil ser um treinador de bancada. As decisões tomadas são sempre feitas com a autoridade de quem não ter voz na luta. As decisões, ou indecisões, do mercado de pilotos, facilitam conclusões precipitadas.

Às vezes demora mais tempo a ver o panorama geral, mas será que a Ducati tinha razão em deixar Chaz Davies a favor de Michael Ruben Rinaldi?

À primeira vista é muito fácil pesar do lado do Galês. Nas corridas de moto, só és tão bom como a tua última corrida e Davies foi dominante na sua.

Terminou em terceiro na corrida pelo título e é um dos melhores pilotos de Superbike do mundo. Sem mais, embora por vezes parecesse em fim de carreira aos 33 anos, era claramente a escolha certa para ficar na Ducati!

Claro que Rinaldi teve uma grande campanha em 2020. Ganhar em Aragón foi o ponto alto, mas aparte isso, foi um elemento regular dentro dos seis primeiros e ganhou o título de melhor independente.

É rápido, jovem, italiano, e (muito) mais barato com certeza que os cerca de 1,3 milhões que recebeu Davies, talvez um quinto dessa verba.

É claramente a escolha certa para a Ducati! A decisão de escolher Rinaldi em vez de Davies surpreendeu muitos, mas só no final da próxima temporada é que poderemos chegar a uma conclusão sobre a sua escolha.

Davies venceria Rinaldi numa moto de fábrica durante uma campanha completa? Com base no que vimos de ambos, dificilmente!

Ao longo de uma temporada do SBK, Davies ganharia o título? Possivelmente, mas também teve as suas hipóteses e não as aproveitou.

Então Rinaldi vai ganhar o título? Provavelmente não, mas esta decisão não é sobre Rinaldi ou Davies: é sobre Scott Redding.

Se Redding ganhar o título em 2021, a decisão de trazer Rinaldi para ter um italiano na formação em vez de dois Britânicos, é justificada, independentemente dos resultados do italiano, que já treinou na moto da Aruba no Estoril (abaixo).

Este ano vimos a Ducati forte em todas as rondas, mas também vimos os três pilotos na frente e a ganhar corridas. Eles têm tirado pontos uns dos outros; Redding pode ter sido o principal rival do título de Jonathan Rea, mas desde Jerez, tem sido consistentemente a Ducati mais rápida?

Se querem ganhar um título, precisam de apostar num único cavalo e ver o que acontece.

É claro que Davies se sente magoado com a decisão: a partir de Jerez, superou Redding e foi um corredor de primeira. Duas vitórias e nove pódios foi um grande regresso à forma para Davies.

Terminar em terceiro no Campeonato do Mundo fez o suficiente para provar que ainda é uma superestrela das Superbike.

O Estoril voltou a provar que, quando Davies tem a moto a funcionar para ele, pode dominar. O problema para Davies é que a Ducati demorou 18 meses a encontrar o equilíbrio certo com o V4 R para ele.

Parte da culpa recai sobre o piloto, mas parte na tripulação que o rodeia… e parte da culpa recai sobre a Ducati por não fazer tudo acontecer.

Há sempre culpas suficientes a atribuir quando um fabricante como a Ducati, mais uma vez, não consegue ganhar o título de SBK.

Infelizmente para Davies, ele é o sacrificado pelo bem maior.

A realidade é que Davies pode sentir-se mal e a Ducati também pode sentir-se desapontada nele.

Davies acredita que esteve à beira de um desafio ao título em 2021 e a Ducati vai sentir que lhe pagaram para ganhar títulos no passado e que é necessária uma nova abordagem.

Se esta nova abordagem funciona ou não dependerá de uma série de fatores. Em 2021, no seu segundo ano na equipa, Redding não pode ter desculpas. Precisa de ganhar e a Ducati precisa de ganhar.

No entanto, ganhar encobre tudo; encobre os erros e faz as pessoas esquecerem o passado.

É pouco provável que Davies esqueça as suas últimas semanas como piloto da Ducati, mas se a equipa de Bolonha ganhar o Campeonato do Mundo de Superbike no próximo ano, este divórcio desordenado será rapidamente esquecido.