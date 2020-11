SBK, 2020: Três Kawasaki treinam em MotorLand Aragón

O circuito de Alcañiz acolhe dois dias de testes finais da época de 2020

Mais um teste terá lugar no ano civil de 2020, com o MotorLand Aragón a acolher dois dias de testes para duas equipas do Mundial de Superbike, com a Kawasaki Racing Team e a Kawasaki Outdo TPR a andarem em pista pela última vez em 2020.

A decorrer esta quarta e quinta-feira, os pilotos poderão saber mais sobre as suas máquinas durante a prova para a última ação de pista do ano.

A ação em pista começa às 10:00 CET todos os dias e termina às 17h00.

Acabados de testar o novíssimo modelo da Kawasaki ZX-10RR no Circuito de Jerez – Angel Nieto na semana passada, a KRT volta à pista com o seis-vezes campeão do mundo Jonathan Rea e o seu companheiro de equipa Alex Lowes em MotorLand Aragón.

Tanto Rea como Lowes conseguiram testar a nova máquina no segundo dia em Jerez e esperam continuar a desenvolver a sua compreensão da máquina antes da temporada de 2021.

Lowes vai entrar em 2021 na sdequência de uma campanha vencedora, depois de ter vencido em Phillip Island, e ter melhorado com um forte final de temporada, onde subiu a dois pódios na penúltima ronda em Magny-Cours.

Rea ruma a 2021 depois de voltar a defender o título e vai tentar fazê-lo mais uma vez, pois ambiciona o título número sete.

Tanto Lowes como Rea estarão cheios de confiança depois de a nova moto ter feito um impacto imediato em Jerez, superando as tabelas de tempos e a dupla espera que essa forma continue no teste de dois dias de MotorLand Aragón.

A eles juntar-se-ão o Belga Loris Cresson, que irá testar a Kawasaki Outdo TPR. Cresson estreou-se em SBK pela equipa no final da temporada do Estoril e testou para a equipa imediatamente depois, antes de continuar a parceria em Jerez na semana passada.

A equipa e o Cresson vão continuar a trabalhar juntos durante o teste de Aragón de dois dias, à medida que o Belga procura conhecer melhor a máquina de SBK.