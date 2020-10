SBK, 2020, Magny-Cours: Tati Mercado espera estar apto

Depois da queda nos Treinos Livres no Circuito de Barcelona-Catalunha, Mercado foi submetido a uma cirurgia para estabilizar uma fratura do escafoide no pulso direito e espera estar recuperado

O piloto da Kawasaki Motocorsa Leandro ‘Tati’ Mercado pretende regressar ao Mundial de Superbike já no Circuito de Nevers Magny-Cours, depois de ter sido submetido a uma cirurgia bem sucedida numa fratura do escafoide no pulso direito, lesão que sofreu no Circuito de Barcelona-Catalunha na sua sessão de Treinos Livres 1.

Mercado tinha caído da sua Ducati Panigale V4 R na sua primeira volta assim que fora declarado em forma novamente; o argentino regressava após uma lesão separada contraída numa colisão com Tom Sykes (BMW Motorrad Team) no primeiro evento de MotorLand Aragón.

A lesão naquele acidente afastou-o na semana seguinte, para a Ronda de Teruel, mas o Argentino recuperou para a Ronda da Catalunha. A queda do TL 1 no circuito de Montmeló fez com que Mercado perdesse todo o fim de semana da Catalunha.

A cirurgia de Mercado decorreu na terça-feira no Hospital Vaio, em Fidenza, Itália, e Tati passou a noite no hospital após a cirurgia, onde foram realizados os exames médicos adequados.

Na tarde de quarta-feira, teve alta e regressou a Imola, onde será tratado por funcionários da clínica móvel, permitindo que Mercado se submeta a sessões de fisioterapia.

A Motocorsa Racing espera que Tati volte aos trilhos em Magny-Cours para a Ronda Francesa de Pirelli, embora ainda não esteja 100% confirmado.