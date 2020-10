SBK, 2020, Magny-Cours: Rinaldi lidera Warm Up ainda molhado­

Sempre com um piso molhado em Magny-Cours, o warm up das Superbike acabou por ver Michael Ruben Rinaldi superar todo o pelotão com um tempo de 1:47.848

O piloto da Ducati GoEleven foi o único a baixar dos 1:48, ficando a seguir um especialista à chuva Loris Baz da Yamaha Ten Kate e Alex Lowes como primeira Kawasaki.

Scott Redding na Ducati da Aruba ficou em quarto e Jon Rea, cada vez mais prudente na eminência de renovar o seu título, foi apenas quinto, seguido de Garett Gerloff (Yamaha Jr. Team), v d Mark, Davies, Razgatlioglu, e Sykes a fechar o top 10…