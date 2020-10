SBK, 2020, Magny-Cours: Pole para Laverty com 2 BMW e Rea na primeira fila

Um traçado ainda molhado trouxe grande incerteza à sessão de Superpole Tissot das SBK em Magny-Cours, com vários líderes ao longo da sessão

Entre eles estiveram Lowes, Baz, Gerloff, Jon Rea e Sykes, que se foram sucedendo na liderança à medida que os pilotos encontravam zonas mais aderentes da pista para ganhar mais confiança.

Primeiro foi Baz, depois Rea e logo a seguir Loews, mas Gerloff tinha uma palvra a dizer e, por momentos, parecai ter feito a pole, até à chegada das BMW…

Nos últimos minutos, deu-se a azáfama habitual, com troca de posições constante e com van der Mark a vir também para os lugares da frente, mas de repente foi Sykes a fazer uma volta feliz na BMW, que o colocou momentaneamente no comando…

Porém, a surpresa maior estaria ainda para vir: atrás dele, o seu colega de equipa e residente oficial no Algarve, Eugene Laverty vinha colocar a BMW na primeira e segunda posições da grelha, e quando à última volta Jon Rea fez a sua Kawasaki subir também à primeira fila em terceiro, a coisa ficou definida!