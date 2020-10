SBK, 2020, Magny-Cours: Incrível Gerloff surpreende Rea e acaba à frente do TL2

Rea liderou até aos derradeiros segundos do TL2, só para ser surpreendido por uma volta canhão do Americano Garrett Gerloff, que o deixou a 15 milésimas

Com Rea à frente no segundo Treino Livre, o Irlandês do Norte foi bem acompanhado pelos restantes britânicos na grelha, com o seu próprio colega de equipa Alex Lowes segundo a umas décimas e Sykes na BMW a seguir, e Scott Redding em quarto.

Em quinto apareceu o surpreendente regressado de lesão Leandro Mercado à frente do segundo mais rápido da primeira sessão Loriz Baz, que estava apenas em sétimo.

No entanto, a uns minutos do final Loris Baz tinha evoluído para segundo e seguia Rea à frente de Sikes, Redding e na quinta posição a surpresa Gerloff Incrivelmente a uns segundos do final, é o Americano da Yamaha Junior Team que vem para a frente com um 1:48.830 e acaba a sessão no comando, batendo Rea por 15 milésimas, quando também Michael Ruben Rinaldi tinha saltado para terceiro relegando Baz para 4º e Redding para 7º…