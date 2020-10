SBK, 2020, Magny-Cours: Horários da Prova Francesa

O Mundial de Superbike ruma a França, e alguns recordes históricos podem estar a ponto de ser eclipsados

O Mundial de Superbike Motul vai estar no Circuito de Nevers Magny-Cours para a Ronda Francesa da Pirelli com Jonathan Rea (Kawasaki Racing) à beira de conquistar o título número seis.

A ação em pista começa na sexta-feira com os Treinos Livres das SSP300 às 9h Locais (8h00 de Portugal), com as máquinas de SBK em pista às 09h30. No sábado, seguem-se três sessões de Tissot Superpole, com início às 10h com as SBK antes das SSP e das SSP300.

As corridas começam nessa mesma tarde, também, com a Corrida 1 de SBK a começar um programa de três corridas no sábado, a partir das 13h.

A ação de domingo conta com mais quatro corridas, incluindo a Corrida Tissot Superpole, com corridas a partir das 10h no domingo. A programação completa para o fim de semana pode ser vista abaixo.