SBK, 2020, Magny Cours: Forés e Pucetti separam-se

O espanhol vai acabar a temporada de 2020 com a Kawasaki Puccetti, mas um novo futuro aguarda ambos em 2021

A grelha para o Campeonato do Mundo de Superbike 2021 já está a ganhar forma e a última notícia é que Xavi Forés não vai continuar com a equipa da Kawasaki Puccetti Racing. O espanhol vai deixar a equipa italiana no final de 2020, depois de apenas um ano com eles, o que significa que terá uma nova casa para a nova temporada e a equipa de Manuel Puccetti receberá um novo piloto na classe de SBK.

Depois de um ano fora da ação das Superbike, o regresso de Forés ao Campeonato não tem sido brilhante. Um início difícil na Austrália viu-o cair da Corrida 1 em Phillip Island e o espanhol de Llombai, perto de Valencia, levou até à Corrida 1 no MotorLand Aragón para conquistar o seu primeiro, e até agora, único, top 10.

No entanto, terminou em todas as ocasiões, menos duas, e além disso, as únicas vezes que não marcou pontos foi na Superpole Tissot, onde os pontos só vão até ao nono lugar.

A equipa Kawasaki Puccetti não tem gozado do sucesso que esperavam repetir do ano passado; Toprak Razgatlioglu subiu a 13 pódios e até teve duas vitórias em 2019. Embora não fosse de esperar resultados assim com frequência para Forés, talvez o piloto tenha defraudado a expectativa de mais lugares nos dez primeiros em 2020.

Anunciando a separação com a equipa para 2021 no Instagram, Forés disse: “Gostaria de vos informar a todos que na próxima temporada, não vou continuar com a Puccetti Racing nas SBK. Foi uma pena que este projeto não tenha sido tão bem sucedido como todos esperávamos. Eles estavam à espera de mais de mim e eu deles; Gostaria de agradecer a todos os mecânicos pelos seus esforços e desejar-lhes as maiores felicidades para o futuro. Os meus planos estarão mais definidos daqui a umas semanas. Vamos terminar a temporada da melhor maneira possível.”