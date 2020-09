SBK, 2020, Magny Cours: Bautista espera estar recuperado

Álvaro Bautista fraturou um pé em Barcelona há duas semanas, mas diz que quer estar em forma para Magny-Cours

A Honda HRC prepara-se para a penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Superbike de 2020, que vai disputar-se no circuito francês de Nevers Magny-Cours no próximo fim-de-semana e uma das incógnitas prende-se com o estado de Álvaro Bautista depois da sua recente queda em Montmeló.

Ainda há pouco mais de uma semana, os pilotos oficiais Álvaro Bautista e Leon Haslam competiam em Barcelona-Catalunha. Melhorando o seu ritmo e velocidade ao longo das corridas do fim de semana, o espanhol marcou um arranque da primeira fila e um quinto lugar na Corrida 1, antes de cair na corrida Superpole, e comentou:

“Nos últimos dias trabalhei muito no meu pé para recuperar da fratura que sofri na corrida Superpole na Catalunha e sinto-me um pouco melhor. Veremos quando me sentar na minha moto se consigo andar bem e não sentir dores.“

“Quanto a Magny-Cours, não é uma pista onde tenha muita experiência, tendo corrido lá apenas uma vez, o ano passado. É bem diferente da pista da Catalunha e teremos de esperar para ver como é que a nossa moto se vai comportar.“

“A sensação que tivemos em Barcelona foi muito positiva e trabalhámos bem lá, especialmente do lado da electrónica, a área onde podemos realmente trabalhar mais. Logo, temos algumas ideias para as próximas rondas. Parece que o tempo vai ser um pouco desafiante, húmido e frio, condições que ainda são novas para nós e assim vamos ver como corre.”

“A sensação não foi má na zona húmida na Catalunha, mas as temperaturas eram mais elevadas e isso faz uma grande diferença. De qualquer forma, esperamos encontrar a mesma sensação positiva que tivemos na Catalunha e poder continuar a desenvolver a configuração da nossa moto.”