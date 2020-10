SBK, 2020, Estoril: Sheridan Morais substitui Maximilian Scheib na Kawasaki Orelac Verdnatura

Vai haver pelo menos um piloto de nacionalidade portuguesa na final das SBK no Estoril, o residente no Algarve e nacionalizado português Sheridan Morais

O piloto de 35 anos, filho de um Lisboeta, e nascido em Joanesburgo, adquiriu a nacionalidade portuguesa há algum tempo, por simplificar em muitos casos as viagens internacionais.

Sheridan, que ainda há 3 semanas correu no Nacional de Velocidade no Estoril e depois venceu a classe de Superstock nas 12 Horas da final do Mundial de Endurance, quando nos confessou que o seu sonho era regressar às SBK, vai alinhar pela conhecida equipa Kawasaki em substituição do lesionado Max Scheib, que se magoou numa queda nos treinos em Barcelona.

Sheridan disse a propósito:

“Foi uma oportunidade que surgiu e eu aproveitei, porque depois da lesão do Max Scheib, eles andavam à procura de um piloto para o substituir e o dono da equipa José Calero (foto acima) é um velho conhecido meu…

Também tenho que agradecer à FMP, que fez tudo acontecer!”