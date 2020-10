SBK, 2020, Estoril: Rinaldi sobe à Ducati Aruba em 2021

Está confirmado aquilo que já se tinha tornado evidente de algumas semanas para cá: Michael Ruben Rinaldi irá substituir Chaz Davies na Ducati Aruba.it em 2021. A última posição com uma moto de fábrica da grelha fica assim preenchida

Com Scott Redding a permanecer na formação da Ducati oficial, isto deixa Davies apeado e o piloto Galês está decerto já à procura de uma oportunidade de permanecer nas Superbike.

Sabendo o apetite da Ducati por talento jovem, era previsível que depois da exibição de autoridade de Rinaldi, que venceu uma manga em Aragón este ano e liderou várias vezes, conseguindo até agora mais 2 pódios, este seria o escolhido em vez de Chaz Davies.

Davies, por seu lado, tem confessado ter dificuldades desde que a Panigale V4R da marca de Bolonha substituiu as bicilíndricas desmodrómica.

A estrela italiana Rinaldi será o parceiro de Scott Redding, com o estreante de 2020 a entrar no seu segundo ano do seu contrato de dois anos.

Rinaldi tem sido uma propriedade quente no paddock SBK desde que chegou ao paddock em 2014 na classe de Superstock 600.

Apesar de cinco poles, três segundos lugares e uma vitória, foi segundo no título, o campeão ninguém outro do que Toprak Razgatlioglu, enquanto em terceiro ficou Federico Caricasulo. Em 2016 subiu à classe de STK1000, onde a sua relação com a Aruba.It, equipa júnior da Ducati, iria florescer.

Dois pódios no primeiro ano ajudaram-no a chegar ao sexto lugar da geral, antes de ser campeão um ano depois, com três vitórias. Depois de ter sido segundo na classe STK600 de 2015, foi campeão da STK1000, enquanto Toprak ficou a oito pontos no segundo lugar.

Ambos subiram às SBK em 2018, embora Rinaldi só tenha participado nas rondas europeias com a Aruba.It Junior Team. Mesmo assim, liderou uma corrida em Imola pela primeira vez, e o seu melhor resultado foi um sexto em Brno. Tendo disputado apenas 16 das 26 corridas, Rinaldi foi um respeitável 14º.

Em 2019, mudou-se para a Ducati Barni, mas a temporada foi um desafio; um melhor resultado do quarto em Jerez viu-o deixar a equipa e mudar para a GoEleven para 2020.

O que inicialmente era uma pré-temporada questionável acabou por ser um golpe de génio. Com suspensão Öhlins e uma moto mais perto das Ducati oficiais de Redding e Davies, Rinaldi foi uma surpresa desde o início e conseguiu o primeiro pódio em grande estilo na Corrida 1 de Teruel em MotorLand Aragón, quando ganhou.

Mais dois pódios até agora, com apenas 24 anos, deram a Rinaldi a oportunidade de uma vida de piloto de fábrica para a Ducati, um sonho de todos os italianos.