SBK, 2020, Estoril : Pirelli é o patrocinador da prova

O fornecedor italiano de pneus vai ser cabeça de cartaz na última ronda da temporada de 2020 no nosso Autódromo.

A Pirelli e a Dorna SBK acabam de anunciar a marca italiana como Patrocinador Principal do Evento na Ronda final do Calendário Mundial, no Circuito do Estoril, de 16 a 18 de Outubro.

A Ronda Pirelli do Estoril será a última ronda do Campeonato do Mundo de Superbike Motul de 2020 e promete ser um final emocionante, uma vez que o Campeonato regressa ao circuito pela primeira vez desde 1993, tendo anteriormente estado no Calendário em 1988, no primeiro ano do Campeonato Mundial.

Desde 1872, a Pirelli fornece soluções de pneus a vários níveis para motos e automóveis e é uma empresa líder na indústria do automobilismo desde 1907. Sempre no centro da inovação, a empresa italiana usa as corridas como plataforma de desenvolvimento em todas as disciplinas para criar as mais recentes inovações tecnológicas e fornecer um portfólio de produtos de alta qualidade e demonstrar o seu lema: “Vendemos aquilo com que corremos, corremos com aquilo que vendemos”.

A Pirelli é o fornecedor oficial de pneus do Campeonato há 17 temporadas, um recorde na história do automobilismo mundial, fazendo da Pirelli o fornecedor de pneus exclusivo mais longo a nível internacional.

Este contrato de Patrocinador Principal de Eventos é uma grande oportunidade para a marca italiana prosseguir a sua parceria de grande sucesso com o campeonato de produção mais rápido do mundo e garantirá uma experiência personalizada para todos os que operam dentro do paddock, enquanto os produtos são em última análise passados para fãs e motociclistas na estrada, seguindo a filosofia que sempre distinguiu a abordagem da Pirelli às corridas de duas rodas.