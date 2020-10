SBK, 2020, Estoril: Não haverá público no Estoril para as SBK

A decisão da DGS foi… não dar resposta ao pedido da organização!

A organização da prova do Mundial de Superbike que encerrará a época de 2020 no Estoril acaba de confirmar que infelizmente não haverá publico nas bancadas ainda desta vez no Autódromo visto que a submissão à DGS não teve qualquer resposta de parte da entidade nacional de saúde.

Contactado pela motosport, António Lima do MCE e Diretor da Prova comentou: “Não há autorização nem deixa de haver, a DGS simplesmente não respondeu! Como carecemos da autorização de DGS para admissão de público ao Estoril, ficamos assim impedidos de receber público na prova…”

Parece também que isto foi apesar de uma intervenção da Secretaria de Estado do Desporto, mas mesmo assim não houve até agora qualquer resposta da DGS, o que é pena num evento de óbvio interesse nacional na projeção do país enquanto destino turístico.

Ainda agora em Le Mans tiveram público nas bancadas do Grande Prémio de França, mas não responder foi a opção da DGS, com muita pena nossa e dos fãs das SBK…