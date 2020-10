SBK, 2020, Estoril: Campeonato de SBK decide-se no Estoril pela primeira vez desde 1993

Vários títulos estão ainda em jogo no Mundial de Superbike e nas Supersport 300, que vão a enfrentar o Circuito do Estoril pela primeira vez desde 1993.

A ação começa às 09:00 locais de sexta-feira com o TL1 das SSP300, com os pilotos do Grupo B em pista à frente do Grupo A.

As máquinas do SBK vão para a pista pela primeira vez às 10:30 de sexta-feira. As sessões da Superpole Tissot arrancam às 11h de sábado com as SBK com a Corrida 1 às 14h.

Esta vai ser a primeira oportunidade para Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) conquistar o Campeonato do Mundo que é seu há 5 anos.

A Corrida 1 de SSP300 começa às 16:30, onde os colegas da MTM Kawasaki Motoport Jeffrey Buis e Scott Deroue vão defrontar-se no Campeonato.

Domingo apresenta quatro corridas, com a Corrida SBK Tissot Superpole iniciando a ação às 11h, antes da Corrida 2 para SSP, SBK e SSP300 ao fim do dia.