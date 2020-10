SBK, 2020, Estoril: Brasileiro Granado junta-se à Honda MIE para a Ronda do Estoril

Eric Granado junta-se à grelha do Estoril como colega de equipa de Takumi Takahashi e a Equipa Honda MIE Racing volta a ter dois pilotos

O brasileiro Eric Granado vai estrear-se no Mundial de Superbike com a Honda Equipa MIE Racing na Ronda Pirelli do Estoril, juntando-se a Takumi Takahashi para a última prova da temporada.

Granado (acima em estilo na MotoE da Avintia) é regular em provas do mundial desde 2012 e, agora, o ex-Campeão do Mundo júnior do CEV Moto2 de 2017 vai subir às SBK para a última ronda, tornando-se o primeiro piloto brasileiro desde Alex Barros em 2006, a correr no Campeonato.

O triplo vencedor de MotoE Granado junta-se à MIE Racing, que teve um primeiro ano desafiante com a nova Honda CBR1000RR-R Fireblade SP. No entanto, Granado tem muita experiência num vasto espectro de motos e campeonatos e espera que as suas habilidades e experiência no Campeonato do Mundo de Moto2 possam ser bem aproveitadas este fim de semana.

Já tinha vencido no Circuito do Estoril, durante a sua época no Campeonato do Mundo de Moto2 Juniores, pelo que poderá ser rápido desde o início da manhã de sexta-feira.

Falando sobre o acordo, Granado disse: “Quero agradecer à Honda Brasil por me ter dado a oportunidade de ser um dos poucos pilotos do país a correr no Mundial de Superbike . Será também o meu primeiro contacto com a nova CBR1000RR-R Fireblade SP, e estou muito feliz com isso. Já corri no Estoril, o que é bom, e já venci duas rondas europeias de Moto2 na pista.”

Granado venceu as primeiras corridas de sempre no Estoril, na classe CEV Moto2, em 2017. Na Corrida 1, assumiu a liderança a duas voltas do fim para vencer o rival do Campeonato Ricard Cardus por menos de um segundo, enquanto na Corrida 2, assumiu a liderança na Volta 4 e só se rendeu na penúltima volta a Cardus, antes de uma colisão na chicane apertada deixar Cardus no chão e Granado com a vitória.

Continuando, Granado afirmou: “Sei que esta é uma competição de alto nível, no entanto, não tenho expectativas quando se trata de resultados. Vou ser um novo piloto que precisa de se adaptar, a correr numa moto nova, por isso é mais um grande desafio em termos da minha carreira. Espero que este seja um fim de semana em que possa aprender muito e levar esta experiência para a frente.”